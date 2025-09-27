На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Ахмата» Черчесов установил рекорд

Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата»
ФК «Ахмат» Грозный

Российский специалист Станислав Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров грозненского «Ахмата» в первых матчах на посту наставника клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает Telegram-канал Opta Sports.

У «Ахмата» четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя начал «Ахмат» сезон с трех поражений подряд.

27 сентября «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче десятого тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

«Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов, поднялся на седьмое в турнирной таблице национального первенства, набрав 15 баллов. «Акрон» под руководством Заура Тедеева имеет в активе семь баллов и находится в зоне стыковых матчей — на 14-й позиции.

Ранее московский «Спартак» определился с приоритеным кандидатом на место нового тренера.

Футбол. Чемпионат России
