На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хабиб Нурмагомедов: Гвардиола – великий тренер, но недостаточно

Хабиб назвал Гвардиолу недостаточно великим тренером
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на YouTube-канал Okko MMA сравнил своего отца с бывшим тренером английского «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, а тренера по смешанным единоборствам Хавьера Мендеса с Карло Анчелотти.

«Думаю, мой отец — как сэр Алекс Фергюсон, а Хавьер — как Карло Анчелотти. Гвардиола — великий тренер, но недостаточно. Ему нужно еще несколько сезонов, может быть, десяток», — сказал Хабиб.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января 2025 года Конор Макгрегор вызвал н//www.gazeta.ru/sport/news/2025/01/31/24972926.shtmlа бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее стала известна стоимость роскошного образа Хабиба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами