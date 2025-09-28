Хабиб Нурмагомедов: Гвардиола – великий тренер, но недостаточно

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на YouTube-канал Okko MMA сравнил своего отца с бывшим тренером английского «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, а тренера по смешанным единоборствам Хавьера Мендеса с Карло Анчелотти.

«Думаю, мой отец — как сэр Алекс Фергюсон, а Хавьер — как Карло Анчелотти. Гвардиола — великий тренер, но недостаточно. Ему нужно еще несколько сезонов, может быть, десяток», — сказал Хабиб.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января 2025 года Конор Макгрегор вызвал н//www.gazeta.ru/sport/news/2025/01/31/24972926.shtmlа бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее стала известна стоимость роскошного образа Хабиба.