Стала известна стоимость роскошного образа бойца ММА Нурмагомедова

Стоимость роскошного образа бойца ММА Нурмагомедова составила 125 тыс. руб.
Global Look Press

Раскрыта стоимость роскошного образа российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Соус».

36-летний спортсмен, появившийся на публике в футболке Dior и солнцезащитных очках Louis Vuitton составила 125 500 рублей.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января 2025 года Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее cообщалось, что младший брат Емельяненко досрочно вышел из колонии.

