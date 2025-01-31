Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба, назвав его жирным и испуганным

Конор Макгрегор в грубой форме вызвал в грубой форме Хабиба на бой

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своих соцсетях вызвал на бой россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Подерись со мной, заработай 100 миллионов долларов и отдай их всей своей деревне. Но ты не будешь. Почему? Потому что ты жирная ленивая испуганная сука», — написал Макгрегор.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Хабибу поставили синяк под глазом.