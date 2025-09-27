На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генич: многие считают, что футболисты зажрались

Комментатор «Матч ТВ» Генич: многие считают, что футболисты зажрались
Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Комментатор Константин Генич отреагировал на критику слов бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева о фигурном катании, заявив, что только успех футболистов не заставит людей сотнями тысяч высыпать на улицы и праздновать всей страной. Его слова передает «РБ Спорт».

«Многие считают, что футболисты зажрались, не заслуживают таких денег и званий. Но ни один вид спорта, кроме хоккея в 2008 году, не заставит людей сотнями тысяч высыпать на улицы и праздновать всей страной», — сказал Генич.

22 августа 2025 года двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию раскритиковал Олега Романцева, который назвал футбол мужицким видом спорта, а тех, кто валяется, корчится и кричит призвал идти в фигурное катание.

Ранее тренер «Спартака» восхитился Романцевым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
