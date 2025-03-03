Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» восхитился Романцевым

Главный тренер «Спартака» Станкович восхитился Романцевым
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» заявил, что ему еще нужно много работать для того, чтобы приблизиться к достижениям экс-наставника красно-белых Олега Романцева. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я рад повторить рекорд великого Романцева — он настоящая легенда. Я его очень ценю и уважаю, на первых порах он мне очень помог здесь. Мне предстоит работать еще очень много, чтобы достичь хотя бы 1% процента того, чего достиг Романцев», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в РПЛ и догнал лидеров. Теперь у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» по 40 очков после 19 туров. «Оренбург» остается на последнем, 16-м месте с восьмью баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в гостях. Встреча состоится 9 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом» в 12:00 мск.

Ранее в «Оренбурге» объяснили, почему проиграли «Спартаку».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами