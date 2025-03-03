Тренер «Спартака» восхитился Романцевым

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» заявил, что ему еще нужно много работать для того, чтобы приблизиться к достижениям экс-наставника красно-белых Олега Романцева. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я рад повторить рекорд великого Романцева — он настоящая легенда. Я его очень ценю и уважаю, на первых порах он мне очень помог здесь. Мне предстоит работать еще очень много, чтобы достичь хотя бы 1% процента того, чего достиг Романцев», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в РПЛ и догнал лидеров. Теперь у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» по 40 очков после 19 туров. «Оренбург» остается на последнем, 16-м месте с восьмью баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в гостях. Встреча состоится 9 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом» в 12:00 мск.

Ранее в «Оренбурге» объяснили, почему проиграли «Спартаку».