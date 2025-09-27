На Украине призвали осудить решение МПК восстановить членство Паралимпийского комитета России

Министерство молодежи и спорта Украины на своем официальном сайте раскритиковало решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР), назвав его позорным.

«Призываем весь спортивный мир, спортивные институции, спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — говорится в сообщении.

Также министерство молодежи и спорта Украины обратилось к организаторам зимней Олимпиады 2026 года с призывом не допустить появления на Играх российских флагов.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

В публикации ПКР отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете.

Ранее возвращение паралимпийцам флага и гимна назвали торжеством здравого смысла.