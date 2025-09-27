На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине призвали осудить решение МПК восстановить членство Паралимпийского комитета России

На Украине назвали позорным решение МПК восстановить членство ПКР
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Министерство молодежи и спорта Украины на своем официальном сайте раскритиковало решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР), назвав его позорным.

«Призываем весь спортивный мир, спортивные институции, спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — говорится в сообщении.

Также министерство молодежи и спорта Украины обратилось к организаторам зимней Олимпиады 2026 года с призывом не допустить появления на Играх российских флагов.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

В публикации ПКР отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете.

Ранее возвращение паралимпийцам флага и гимна назвали торжеством здравого смысла.

