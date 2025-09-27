Татьяна Тарасова: жаль, что не всех российских спортсменов коснулось полноценное восстановление

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила решение Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), передает «ВсеПроСпорт».

«Я очень рада за наших паралимпийцев, что они теперь могут выступать под флагом нашей Родины. Жаль только, что не всех российских спортсменов коснулось это полноценное восстановление», — сказала Тарасова.

27 сентября стало известно о том, что российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), с государственным флагом и гимном.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами.