Игрока «Монако» Головина назвали футболистом мирового уровня

Бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь заявил, что российскому полузащитнику »Монако» Александру Головину не нужно менять клубную пропуску. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это игрок мирового уровня. Он отлично показывает себя в команде. Монако — отличное место, чтобы наслаждаться жизнью. Семь лет в «Монако» — это невероятно. Он играет в Лиге чемпионов, и он счастлив. Зачем что-то менять, если ты счастлив?» — отметил он.

13 сентября стало известно, что Головин не был включен в заявку на матч чемпионата Франции с «Осером» из-за мышечного дискомфорта. Дополнительные обследования, которые были проведены позднее, выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра. Футболист восстановится не раньше середины октября.

7 сентября Головин сыграл в составе сборной России против национальной команды Катара. Поединок, который носил товарищеский статус, завершился победой российских футболистов со счетом 4:1.

4 октября 2024 года Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Футболист пропустил конец сезона-2024/25 из-за травмы. Всего в прошлом сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен усилить атакующую линию российским футболистом.