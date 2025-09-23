Стало известно, когда Головин восстановится после травмы

Игрок «Монако» Головин восстановится после травмы не раньше середины октября

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстановится после травмы не раньше середины октября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в комментарии РИА Новости.

«У Александра Головина травма правого подколенного сухожилия. Возможно, он сможет вернуться после октябрьской паузы на матчи сборных», — указано в сообщении.

13 сентября стало известно, что Головин не был включен в заявку на матч чемпионата Франции с «Осером» из-за мышечного дискомфорта. Дополнительные обследования, которые были проведены позднее, выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра.

7 сентября Головин сыграл в составе сборной России против национальной команды Катара. Поединок, который носил товарищеский статус, завершился победой российских футболистов со счетом 4:1.

4 октября 2024 года Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Футболист пропустил конец сезона-2024/25 из-за травмы. Всего в прошлом сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

