Ветеран «Спартака» предсказал проблемы «Зениту»

Экс-футболист Масалитин: у «Зенита» будут проблемы, если «Оренбург» не раскроется
Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» и многих других клубов Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у санкт-петербургского «Зенита» могут возникнуть проблемы в матче десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Оренбурга».

«Зенит» может испытать проблемы, если «Оренбург» не раскроется. Он может играть от обороны. Понятно, что после победы над главным конкурентом «Краснодаром» «Зенит» приложит все силы, чтобы добиться еще одной победы, тем более дома. Понятно, что он фаворит», — считает Масалитин.

«Зенит» с 16 очками после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстает на три балла от лидирующего в турнире действующего чемпиона «Краснодара», которого обыграл на выезде в предыдущем туре (2:0). «Оренбург» с семью набранными очками располагается в зоне стыковых встреч за выживание.

Ранее комментатор Константин Генич назвал хамским поведение игрока «Зенита» Максима Глушенкова.

