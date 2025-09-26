«Хамское поведение»: комментатор «Матч ТВ» раскритиковал игрока «Зенита»

Известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подверг критике полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова из-за его поведения и общения с журналистами после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Все замечательно, но еще есть и болельщики. Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Ну и отвечать «да», «нет», «не знаю», «задайте вопрос Сергею Богдановичу» — такое хамское поведение. Мне не понравилось. Лучше, действительно, если бы стоял, молчал, как Гончаренко, и то хотя бы это было бы красиво», — заявил Генич.

После игры, в которой «Зенит» на выезде победил 2:0, телеэксперты признали лучшим игроком Луиса Энрике (гол + пас), а не Глушенкова (гол + пас), что не понравилось российскому футболисту. Глушенков в общении с журналистами сухо отвечал на вопросы, а после посоветовал обратиться к Энрике за комментариями.

«Зенит» после этого матча поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Сергея Семака 16 баллов, она на три очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича обвинили в дискредитации РПЛ.