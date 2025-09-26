На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хамское поведение»: комментатор «Матч ТВ» раскритиковал игрока «Зенита»

Комментатор Генич назвал хамским поведение игрока «Зенита» Глушенкова
true
true
true
close
ФК «Зенит»

Известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич подверг критике полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова из-за его поведения и общения с журналистами после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Все замечательно, но еще есть и болельщики. Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Ну и отвечать «да», «нет», «не знаю», «задайте вопрос Сергею Богдановичу» — такое хамское поведение. Мне не понравилось. Лучше, действительно, если бы стоял, молчал, как Гончаренко, и то хотя бы это было бы красиво», — заявил Генич.

После игры, в которой «Зенит» на выезде победил 2:0, телеэксперты признали лучшим игроком Луиса Энрике (гол + пас), а не Глушенкова (гол + пас), что не понравилось российскому футболисту. Глушенков в общении с журналистами сухо отвечал на вопросы, а после посоветовал обратиться к Энрике за комментариями.

«Зенит» после этого матча поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Сергея Семака 16 баллов, она на три очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича обвинили в дискредитации РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами