«Захочет доказать»: «Краснодару» предсказали победу над «Ростовом»

Экс-футболист Масалитин: «Краснодар» будет мобилизован после поражения от «Зенита»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, прославившийся выступлениями за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче десятого тура Российской премьер-лиги в Ростове-на-Дону, где «Ростов» примет «Краснодар».

«Ростов» набирает, но фаворит здесь все равно, думаю, «Краснодар» после осечки, которую он допустил дома с «Зенитом». Конечно он будет мобилизован и захочет доказать, что все это было случайно. В этой паре фаворит – «Краснодар». Понятно, что «Ростов» дома не будет просто так отдавать очки, тем более когда пошла игра, но фаворит в этой паре не он», — считает Масалитин.

Действующий чемпион и лидер текущего чемпионата «Краснодар» потерпел в центральном матче девятого тура домашнее поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:2), но остался во главе турнирной таблицы с 19 очками. «Ростов», набравший за девять туров девять очков, располагается на одиннадцатой строчке.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича обвинили в дискредитации РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
