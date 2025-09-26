На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» едва не упустило победу над «Крыльями Советов»

«Динамо» переиграло «Крылья Советов» в десятом туре чемпионата России
ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 3:2. В составе столичного клуба голами отметились Даниил Фомин, который на 9-й минуте открыл счет в матче, Бителло (24-я минута) и Антон Миранчук (34-я минута). «Крылья Советов» отыграли два мяча во втором тайме: на 58-й минуте отличился Ильзат Ахматов, а за две минуты до конца основного времени забил Томас Гальдамес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице национального первенства самарский клуб занимает десятое место, набрав 12 баллов. «Динамо», главным тренером которого является Валерий Карпин, идет на шестой строчке, имея 15 очков.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» 4 октября примет московский «Локомотив». Матч начнется в 19:45 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Футбол. Чемпионат России
