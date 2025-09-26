Трехкратный чемпион СССР назвал будущего победителя РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что не сомневается в победе «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После победы «Зенита» я всё равно не сомневаетесь, что «Краснодар» будет чемпионом? Да. Потому что все-таки у них фора есть. У меня нет уверенности, вот как «Зенит» играет и какие у него оценки, что они не потеряют очки», — сказал Бубнов.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом», которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

Ранее в «Зените» назвали главного фаворита на чемпионство в РПЛ.