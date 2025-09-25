В «Зените» назвали главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Сербии Страхинья Эракович в интервью ТАСС после 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команда является фаворитом чемпионской гонки.

«Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что «Зенит» — лучшая команда российского футбола», — заявил Эракович.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом», которая 21 сентября прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

