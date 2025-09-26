Тренер «Балтики» о легенде «Спартака»: если пошел в конфликт, можно и по яйцам бить

Тренер «Балтики» Талалаев о Бубнове: у нас очень хорошие профилактории

Главный тренер калининградской «Балтики» на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio высказался о конфликте с легендой московского «Спартака» Алексанром Бубновым, отметив, что в России есть хорошие профилактории.

«Если ты пошел в конфликт, хочешь идти до конца, и должен быть победителем, то можно использовать все средств. Можно и по яйцам бить. У нас очень хорошие гостиницы, профилактории, санатории. Надо иногда отдыхать от футбола», — сказал Талалаев.

В мае 2025 года Бубнов и Талалаев вступили в перепалку в эфире «Коммент. Шоу». Бубнов обратился к Талалаеву на «ты», что возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова».

21 сентября «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой назвал Талалаева зазвездившимся.