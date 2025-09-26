Российский тренер: «Спартак» тянет с отставкой Станковича

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что московский «Спартак» должен уволить наставника команды Деяна Станковича, передает «Чемпионат».

«Спартак тянет с отставкой Станковича. По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело. Все находится на грани», — сказал Кирьяков.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

Ранее экс-президент «Спартака» Юрий Первак заявил, что тренер Станкович позорит клуб.