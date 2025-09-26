Бывший министр спорта России рассказал, будут ли засуживать на ОИ Петросян и Гуменника

Экс-министр спорта РФ Колобков: Петросян и Гуменника будут строго судить на ОИ

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника будут строго судить на Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

«Не могу сказать, что их будут засуживать, но оценивать будут строго. Чтобы нашим выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников», — сказал Колобков.

Петросян за два проката на квалификационном турнире в Пекине набрала 209,63 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Среди мужчин лидером отборочных соревнований также стал россиянин: по сумме двух прокатов Петр Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее сообщалось о том, что Петросян могла отказаться от участия в квалификационном турнире в Пекине.