Легенда «Барселоны» объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс в своих соцсетях объявил о завершении карьеры после конца сезона в МЛС.

«Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», — написал футболист.

Бускетс является воспитанником каталонской «Барселоны». За сине-гранатовых он выступал до 2023 года. Вместе с «Барселоной он стал девятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он выигрывал чемпионат мира и Европы.

19 сентября 2025 года бывший защитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру .

«Я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Благодарю Бога, это было бы невозможно без него. Обнимаю», — заявил бразилец, выступавший за сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что легенда московского «Локомотива» может возобновить игровую карьеру в 41 год.