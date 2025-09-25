В Норвегии обвинили FIS в трусости из-за российских лыжников

В Норвегии заявили о трусости FIS из-за вопроса о допуске лыжников из России

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что в Норвегии не понимают, почему Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила решение по вопросу о допуске российских лыжников на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Заседание Исполкома FIS состоялось 24 сентября, однако окончательно решение вопроса по допуску было перенесено на 21 октября.

«Ходят слухи, что в Совете по-прежнему большинство выступает за недопуск России. Но это не подтверждено. Неопределенность с обеих сторон не очень конструктивна, поэтому я очень надеюсь, что у Совета FIS есть веские причины. Со стороны это больше похоже на трусость», — заявил Салтведт.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

