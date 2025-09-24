Стало известно, когда может быть решен вопрос по допуску российских лыжников на ОИ

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду 2026 года на следующем совете организации 21 октября. Об этом заявила глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг NRK.

Она подчеркнула, что вопрос обсуждался на заседании FIS 24 сентября.

«Нет резких разногласий, но взгляды немного различаются в зависимости от того, откуда вы приехали, насколько вы вовлечены и являетесь ли вы организатором соревнований. Это была долгая дискуссия», — отметила Дюрхауг.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в Норвегии заявили о нехватке России в мировых лыжных гонках.