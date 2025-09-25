«Ни к чему хорошему не приводит»: ветеран ЦСКА о поведении Станковича

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что нервное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время матчей негативно влияет на футболистов.

«Только руководству решать — как и чего. [Они видят], как Станкович этими своими закидонами влияет на команду. Если коллектив за него, если футболисты за него, то руководство будет еще терпеть. Если есть недовольства среди игроков, то надо руководству делать выводы. Сейчас вот месяц ему дали, может, что-нибудь осознает. Может ему понравится, и он все игры будет сидеть наверху, чтобы команда показывала свою игру.

Спорт в целом и футбол в частности — это эмоции. Понятно, что какие-то моменты не нравятся тренеру. Он идет с претензиями, и сразу за ним вылетает вся скамейка, начинает кричать, проявлять недовольство. Команда это видит. И на поле игроки, и запасные видят, начинают себя накручивать, и ни к чему хорошему это не приводит. И случаются очень часто удаления и у игроков. Сейчас вот он наверху сидит и влиять своим поведением не будет. Отсюда и спокойствие, будет результат. А если найдется хорошая игра, то он, может, и скажет, мол, для фарта я буду сидеть наверху», — отметил Масалитин.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее появилась информация, что «Спартак» занимается поисками замены для Станковича.