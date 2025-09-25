На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» наказали из-за того, что игроки «Крыльев Советов» ехали на такси

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за непредоставление автобуса для «Крыльев Советов»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» из-за неприбытия автобуса к гостинице, где остановились футболисты самарского клуба «Крылья Советов». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова передает РИА Новости.

«В результате футболисты, тренерский и административный штаб добирались на матч самостоятельно на такси. Это нарушение регламента, пункт 10.6. Московский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — заявил он.

Футболистам самарского клуба пришлось добираться на матч со столичным «Спартаком» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на такси, поскольку специальный автобус не смог подъехать к гостинице из-за перекрытия улиц.

Матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. Самарский клуб идет на десятой позиции с 12 баллами.

Ранее «Зенит» оштрафовали на 500 тысяч из-за баннера с оскорблением министра спорта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами