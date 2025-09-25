«Спартак» наказали из-за того, что игроки «Крыльев Советов» ехали на такси

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» из-за неприбытия автобуса к гостинице, где остановились футболисты самарского клуба «Крылья Советов». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова передает РИА Новости.

«В результате футболисты, тренерский и административный штаб добирались на матч самостоятельно на такси. Это нарушение регламента, пункт 10.6. Московский клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — заявил он.

Футболистам самарского клуба пришлось добираться на матч со столичным «Спартаком» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на такси, поскольку специальный автобус не смог подъехать к гостинице из-за перекрытия улиц.

Матч прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. Самарский клуб идет на десятой позиции с 12 баллами.

Ранее «Зенит» оштрафовали на 500 тысяч из-за баннера с оскорблением министра спорта.