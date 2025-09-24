«Ни к чему хорошему не привело»: Тутберидзе о пути Валиевой на ОИ

Тутберидзе: пусть Валиевой на ОИ был простым, но это не привело к хорошему

Тренер Этери Тутберидзе в «Прокат Шоу» заявила, что простой путь российской фигуристки Камилы Валиевой до зимних Олимпийских игр — 2022 не привел ни к чему хорошему.

«Путь к Олимпиаде не должен быть проще, потому что он пока ни у кого не был проще. Как будто он только у одной спортсменки был проще, но ни к чему хорошему в итоге не привел. У Валиевой сезон был очень простой, все шло как надо», — сказала Тутберидзе.

Информация о том, что у Валиевой был найден допинг, появилась во время зимних Олимпийских игр — 2022, которые проходили в Пекине.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, что Валиева еще может съездить на ОИ.