«Думать пока рано»: Губерниев предположил, что Валиева еще может съездить на ОИ

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что фигуристка Камила Валиева прибавила в своих профессиональных качествах за время отстранения. Его слова приводит Sport24.

«Она в октябре начнет тренироваться, а в декабре уже может выступать. А об остальном думать пока рано. Если Валиева вернется и поедет на Олимпиаду, не на эту, а на следующую, или на чемпионаты мира, где возьмет титулы, будет такая же, как Медведева и Загитова, с точки зрения титулов и веса», — заявил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее в Госдуме усомнились в возвращении Валиевой.