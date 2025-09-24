Легенда «Краснодара»: «Зениту» повезло в матче РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин заявил, что петербургскому «Зениту» повезло в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Чисто ничейная игра – закономерным был бы именно такой результат. «Краснодар» начал матч активно – в первую десятиминутку могли отличиться. Потом игра стала больше напоминать борьбу. Чуть больше повезло «Зениту», — сказал Шипицин.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом», которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

Ранее «Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по количеству бразильцев в матче РПЛ.