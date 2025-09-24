Чемпионка мира Стубайло рассказала, как поддерживает себя в форме

Двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике, ведущая ТНТ Анжелика Стубайло призналась, что быть в отличной форме ей помогает спорт. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По ее словам, она регулярно занимается дома или в зале и не делает перерывы даже по выходным. Она уточнила, что любит бокс, пилатес, а также собирается заняться большим теннисом.

«Свободного времени, скажу честно, не очень много. Поэтому стараюсь проводить его с пользой для себя. Это могут быть занятия спортом (пилатес, бокс, растяжка). Провести время с близкими людьми — тоже любимое занятие. Сходить в кино, в ресторан, просто погулять по Москве. Ну а когда свободно несколько дней, люблю улететь в теплые края и позагорать», — поделилась Стубайло.

Спортсменка добавила, что не сидит на диетах и может есть все, но понемногу.

В мае Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, что книга Ляйсан Утяшевой «Несломленная» помогла ей пережить трудные моменты в жизни и в карьере. По ее словам, они тренировались в Волгограде в одной спортивной школе, у одного тренера. В школе она писала сочинение на тему «Сильный человек» — и героиней была Ляйсан, которая после операции на стопе восстановилась и выступала на соревнованиях.

