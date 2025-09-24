На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпионка мира Стубайло рассказала, как поддерживает себя в форме

Гимнастка Стубайло призналась, что спорт помогает ей поддерживать себя в форме
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике, ведущая ТНТ Анжелика Стубайло призналась, что быть в отличной форме ей помогает спорт. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По ее словам, она регулярно занимается дома или в зале и не делает перерывы даже по выходным. Она уточнила, что любит бокс, пилатес, а также собирается заняться большим теннисом.

«Свободного времени, скажу честно, не очень много. Поэтому стараюсь проводить его с пользой для себя. Это могут быть занятия спортом (пилатес, бокс, растяжка). Провести время с близкими людьми — тоже любимое занятие. Сходить в кино, в ресторан, просто погулять по Москве. Ну а когда свободно несколько дней, люблю улететь в теплые края и позагорать», — поделилась Стубайло.

Спортсменка добавила, что не сидит на диетах и может есть все, но понемногу.

В мае Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, что книга Ляйсан Утяшевой «Несломленная» помогла ей пережить трудные моменты в жизни и в карьере. По ее словам, они тренировались в Волгограде в одной спортивной школе, у одного тренера. В школе она писала сочинение на тему «Сильный человек» — и героиней была Ляйсан, которая после операции на стопе восстановилась и выступала на соревнованиях.

Ранее Стубайло рассказала, что закричала при первой встрече с Кологривым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами