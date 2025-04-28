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«На эмоциях закричала»: чемпионка мира — о встрече с Никитой Кологривым

Гимнастка Стубайло рассказала, что закричала при первой встрече с Кологривым
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angelikastubailo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, как стала поклонницей актера Никиты Кологривого.

«Никиту Кологривова впервые увидела в сериале «Слово пацана». Это было стопроцентное попадание в роль. Его герой не был положительным, но был таким реалистичным, что притягивал к себе все внимание. Затем увидела его в сериале «Комбинация» — вновь он привлек мое внимание своей искренней и открытой игрой», — сказала Стубайло.

Чемпионка мира вспомнила, как случайно встретила Кологривого во время съемок для телеканала ТНТ и не смогла сдержать эмоции.

«Когда однажды встретила его в коридоре на съемочной площадке, на эмоциях закричала и подбежала к Никите. Я никогда не подхожу к артистам за фото или автографом, но тут не смогла устоять», — призналась гимнастка.

Ранее чемпионка мира раскрыла, могла бы она заменить Марата Башарова на «Битве экстрасенсов».

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