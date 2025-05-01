Чемпионка мира раскрыла, как книга Ляйсан Утяшевой спасла ее в трудный момент

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, как книга Ляйсан Утяшевой «Несломленная» помогла ей пережить трудные моменты в жизни и в карьере.

«Мы с Ляйсан Утяшевой (в разный период времени, конечно) тренировались в Волгограде в одной спортивной школе, у одного тренера. В школе я писала сочинение на тему «Сильный человек» — и героиней была Ляйсан, которая после операции на стопе восстановилась и выступала на соревнованиях.

Ее книга «Несломленная» стояла в моей комнате, и в трудные минуты я перечитывала ее и понимала, что трудности преодолимы», — рассказала Стубайло.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2022 году, после чего успешно прошла обучение на телевизионного журналиста в Академии «Матч ТВ» и получила приглашение на работу. Позднее она начала работать также на телеканале ТНТ, где совместно с Утяшевой вела шоу «Звездные танцы».

«Я видела Ляйсан Утяшеву в телевизионных передачах. И вот наступил момент — мы на одной сцене. Я же говорила, что события моей жизни — череда чудес», — рассказала Стубайло.

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