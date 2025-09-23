«Просто ужас»: Смолов остался возмущен после поражения Broke Boys в Кубке России

Российский нападающий Федор Смолов, который выступает за медийную команду Broke Boys, поздравил саратовский «Сокол» с выходом в 1/16 финала Пути регионов Кубка России и раскритиковал поле. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Могла сбить ситуация, что это поле называется футбольным. Ужас просто! Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи. Это просто отвратительно. Оно искусственное, есть риск получить травму», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:0 в пользу саратовской команды. Счет в матче был открыт на 17-й минуте, отличился Алексей Доля с передачи Кирилла Никитина. Второй гол «Сокола» оформил Никита Глойдман на 50-й минуте, его ассистентом выступил Артем Быков.

С 68-й минуты медийная команда играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Григорий Коробов. Смолов вышел на поле в стартовом составе Broke Boys, однако результативными действиями не сумел отличиться. Его заменили на 77-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Максим Скорочкин из Владивостока.

