На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Просто ужас»: Смолов остался возмущен после поражения Broke Boys в Кубке России

Игрок Broke Boys Смолов раскритиковал поле в матче Кубка России с «Соколом»
true
true
true
close
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российский нападающий Федор Смолов, который выступает за медийную команду Broke Boys, поздравил саратовский «Сокол» с выходом в 1/16 финала Пути регионов Кубка России и раскритиковал поле. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Могла сбить ситуация, что это поле называется футбольным. Ужас просто! Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи. Это просто отвратительно. Оно искусственное, есть риск получить травму», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:0 в пользу саратовской команды. Счет в матче был открыт на 17-й минуте, отличился Алексей Доля с передачи Кирилла Никитина. Второй гол «Сокола» оформил Никита Глойдман на 50-й минуте, его ассистентом выступил Артем Быков.

С 68-й минуты медийная команда играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Григорий Коробов. Смолов вышел на поле в стартовом составе Broke Boys, однако результативными действиями не сумел отличиться. Его заменили на 77-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Максим Скорочкин из Владивостока.

Ранее «Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов от россиян.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами