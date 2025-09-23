На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мостовой объяснил, почему Дембеле выиграл «Золотой мяч»

Мостовой объяснил победу Дембеле в номинации на «Золотой мяч» клубными успехами
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой объяснил победу форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле, завоевавшего 22 сентября «Золотой мяч», клубными успехами. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Для меня топ-3 был такой: Салах, Рафинья и Дембеле. Вот эти трое должны были разделить «Золотой мяч». Победа в Лиге чемпионов для Дембеле всё-таки дает голоса. Именно это перевесило в том, что Усману дали «Золотой мяч», — заявил Мостовой.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее в Париже устроили файер-шоу в честь «Золотого мяча» Дембеле.

Футбол. Чемпионат Франции
