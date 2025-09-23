На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже устроили файер-шоу в честь «Золотого мяча» Дембеле

В Париже устроили пиротехническое шоу в честь «Золотого мяча» Дембеле
true
true
true

Парижские фанаты ярко отпраздновали победу форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле, завоевавшего 22 сентября «Золотой мяч».

Поклонники «ПСЖ» и персональные болельщики игрока встретили его после получения награды ярким и красочным пиро-шоу, используя фальшвейеры и файера, а также выкрикивая приободряющие заряды. Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее организаторы «Золотого мяча» назвали победу Усмана Дембеле безоговорочной.

