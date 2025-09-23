Организаторы «Золотого мяча» назвали победу Дембеле безоговорочной

Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия в интервью RMC Sport назвал победу форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле, завоевавшего 22 сентября «Золотой мяч», безоговорочной.

По его словам, члены жюри на всех континентах единодушно отдали победу 28-летнему футболисту победу.

«Если говорить о тенденциях, то, честно говоря, конкуренции не было. Усман победил с большим отрывом. Он завоевал поддержку значительной части нашего жюри. Безоговорочный обладатель «Золотого мяча», — заявил Гарсия.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Усман Дембеле предрек победу Ламину Ямалю в голосовании на «Золотой мяч» в будущем.