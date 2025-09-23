Дегтярев вручил «Комсомольской правде» медаль «Николая Озерова»

«Комсомольской правде» вручили медаль «Николая Озерова» за пропаганду физической культуры и спорта, ее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев передал главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой. Об этом сообщает kp.ru.

«Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении», — заявил министр.

Церемония награждения прошла в рамках открытия бизнес-клуба «Джентльмены спорта». Награда из золотистого металла имеет форму круга, ее диаметр составляет 32 мм. На ней изображен портрет спортивного комментатора Николая Озерова с датами его жизни «1922-1997» и именем, а также присутствует надпись: «За пропаганду физической культуры и спорта».

Накануне спортивный портал «Чемпионат» при поддержке АНО «Игра твоей мечты» провел акцию «Открывая спорт», в ходе которой воспитанники детских домов и интернатов из Медновской санаторной школы-интерната и Майкопского СУВУ из Адыгеи стали болбоями на «Кубке Легенд». В рамках акции дети подавали мячи футболистам во время матча.

