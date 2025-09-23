На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дегтярев вручил «Комсомольской правде» медаль «Николая Озерова»

Министр Дегтярев вручил «Комсомольской правде» медаль «Николая Озерова»
true
true
true
close
Wikimedia Commons

«Комсомольской правде» вручили медаль «Николая Озерова» за пропаганду физической культуры и спорта, ее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев передал главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой. Об этом сообщает kp.ru.

«Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении», — заявил министр.

Церемония награждения прошла в рамках открытия бизнес-клуба «Джентльмены спорта». Награда из золотистого металла имеет форму круга, ее диаметр составляет 32 мм. На ней изображен портрет спортивного комментатора Николая Озерова с датами его жизни «1922-1997» и именем, а также присутствует надпись: «За пропаганду физической культуры и спорта».

Накануне спортивный портал «Чемпионат» при поддержке АНО «Игра твоей мечты» провел акцию «Открывая спорт», в ходе которой воспитанники детских домов и интернатов из Медновской санаторной школы-интерната и Майкопского СУВУ из Адыгеи стали болбоями на «Кубке Легенд». В рамках акции дети подавали мячи футболистам во время матча.

Ранее были названы имена лауреатов премии «Поступок».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами