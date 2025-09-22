На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Чемпионат» провел акцию «Открывая спорт» для воспитанников детских домов и интернатов

«Чемпионат» помог детям почувствовать себя в роли болбоев на «Кубке Легенд»
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» при поддержке АНО «Игра твоей мечты» провел акцию «Открывая спорт», в рамках которой воспитанники детских домов и интернатов из Медновской санаторной школы-интерната и Майкопского СУВУ из Адыгеи стали болбоями на «Кубке Легенд», сообщает пресс-служба портала.

В рамках акции дети подавали мячи футболистам во время матча.

Как отметил главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин, проект продолжает развиваться.

«С каждым разом мы охватываем все больше новых детских домов. Молодое поколение — это наше будущее. Нам всем следует оставаться неравнодушными и помогать каждому, кто в этом нуждается», — сказал он.

Также директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский заявил, что совместный с «Чемпионатом» проект помогает детям принять участие в разных спортивных мероприятиях.

«Это позволяет расширить их кругозор, мотивирует заниматься спортом, лучше учиться, чтобы попасть в число счастливчиков, которых ждет увлекательное путешествие», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами