«Чемпионат» провел акцию «Открывая спорт» для воспитанников детских домов и интернатов

«Чемпионат» помог детям почувствовать себя в роли болбоев на «Кубке Легенд»

Спортивный портал «Чемпионат» при поддержке АНО «Игра твоей мечты» провел акцию «Открывая спорт», в рамках которой воспитанники детских домов и интернатов из Медновской санаторной школы-интерната и Майкопского СУВУ из Адыгеи стали болбоями на «Кубке Легенд», сообщает пресс-служба портала.

В рамках акции дети подавали мячи футболистам во время матча.

Как отметил главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин, проект продолжает развиваться.

«С каждым разом мы охватываем все больше новых детских домов. Молодое поколение — это наше будущее. Нам всем следует оставаться неравнодушными и помогать каждому, кто в этом нуждается», — сказал он.

Также директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский заявил, что совместный с «Чемпионатом» проект помогает детям принять участие в разных спортивных мероприятиях.

«Это позволяет расширить их кругозор, мотивирует заниматься спортом, лучше учиться, чтобы попасть в число счастливчиков, которых ждет увлекательное путешествие», — сказал он.