Названы имена лауреатов премии «Поступок»

Победителями премии III премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса в 2025 году стали представители разных профессий, среди них певец Алексей Поддубный (Джанго), директор школы города Токмак Запорожской области Оксана Бухольцева и глава Херсонского областного краеведческого музея, автор проекта «Вера. Победа» Татьяна Шандра. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда «Защитники Отечества».

Уточняется, что церемония награждения победителей прошла в театре «Мастерская Петра Фоменко». В число лауреатов также вошли руководитель белгородского филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Кочерова, народный артист России Валерий Баринов, участник чемпионата мира по футболу 2002 года, чемпион России в составе ЦСКА и заместитель командира добровольческой бригады «Эспаньола» Андрей Соломатин.

«Сегодня мы отмечаем настоящих героев нашего времени — людей, чьи поступки служат примером для всех. Ваши мысли, идеи — важный вклад в сохранение и развитие культурного кода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов», — подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Отмечается, что лауреатами премии этого года стали граждане России, чьи проекты внесли значительный вклад в поддержку традиционных ценностей и объединение исторических регионов: Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что премия «Поступок» была учреждена в 2022 году и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного фонда «Защитники Отечества». Среди лауреатов прошлых лет – народные артисты России, коллективы Донбасса, педагоги, врачи, музыканты, общественные активисты и волонтеры.