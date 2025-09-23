Новый обладатель «Золотого мяча» признался в зависимости

Обладатель «Золотого мяча» Дембеле признался в зависимости от бургеров и пиццы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле, завоевавший 22 сентября главную индивидуальную футбольную награду мира — «Золотой мяч», признался, что продолжает увлекаться фастфудом. Его слова приводит Four Four Two.

По его словам, съесть калорийную пиццу или бургер после матча — обязательный ритуал для него.

«Я все еще ем гамбургеры и пиццу после игр, и это не прекратится. Все игроки едят гамбургеры или пиццу после матчей. Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке», — заявил Дембеле.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии были вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

