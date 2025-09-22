Стала известна обладательница «Золотого мяча»

Полузащитница каталонской «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати получила главную индивидуальную футбольную награду мира — «Золотой мяч».

Испанская спортсменка стала обладательницей данного приза в третий раз. До этого Бонмати побеждала в голосовании «Золотого мяча» в 2023 и 2024 году.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии были вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее стал известен лучший клуб года.