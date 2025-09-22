Стал известен лучший клуб года

«Пари Сен-Жермен» стал лучшим клубом года

Французский «Пари Сен-Жермен» получил приз лучшему клубу года в рамках церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

Парижский клуб по итогам сезона-2024/25 стал обладателем четырех трофеев — Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции. В новом сезоне подопечные Луиса Энрике успели выиграть Суперкубок Европы, а также добраться до финала клубного чемпионата мира.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии будут вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); лучший мужской и женский клуб года; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее стал известен лучший вратарь года.