Стал известен лучший вратарь года

Экс-голкипер «ПСЖ» Доннарумма стал лучшим вратарем года

Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил приз лучшему вратарю года в рамках церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

Вратарь, в межсезонье пополнивший состав «Манчестер Сити», по итогам сезона-2024/25 стал обладателем четырех трофеев — Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии будут вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); лучший мужской и женский клуб года; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее стал известен лучший тренер года.