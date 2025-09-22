Стал известен лучший тренер года

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике получил приз лучшему тренеру года в рамках церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.

Специалист, который привел парижский клуб к первой в истории победе в Лиге чемпионов в 2025 году, не смог получить награду лично, так как находится в Марселе вместе со своей командой, которая проводит очередной матч чемпионата Франции против местного «Олимпика».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии будут вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее стал известен лучший молодой игрок года.