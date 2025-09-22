В «Спартаке» рассказали, по какой схеме играют

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что игроки его команды не придерживаются определенной схемы игры, а действуют исходя из конкретных задач. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для нас не важны конкретные цифры и схемы, для нас важно то, какие инструкции и задачи мы даем футболистам непосредственно в каждой игре. Сегодня мы вышли на поле с четырьмя защитниками, эта схема нам принесла много пользы. Логика игры была таковой, что нужны были замены крайних защитников, поэтому вместо Рябчука и Денисова вышли Солари и Дмитриев», — заявил Сакич.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

