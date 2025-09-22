Опубликованы составы ЦСКА и «Сочи» на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и московского ЦСКА на заключительный матч 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-Аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Ежов, Зиньковский, Федоров, Крамарич

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Лукин, Ди Лусиано, Мойзес, Кисляк, Бандикян, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Игра пройдет в федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В прошлом туре ЦСКА в гостях проиграл «Ростову». Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в присутствии 16 444 зрителей и завершился минимальной победой желто-синих со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте игры с передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева забил Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдевятером — на 42-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гаич, на 86-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

«Сочи» в гостевом матче уступил самарским «Крыльям Советов» — 0:2. В составе победителей отличились Иван Олейников и Владимир Игнатенко.

