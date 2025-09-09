На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале 14-летний подросток умер во время тренировки по хоккею

Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

В Асбесте во время тренировки по хоккею скончался 14-летний спортсмен. Об этом пишет издание E1.RU, которое приводит комментарий тренера спортсмена, пожелавшего остаться анонимным.

Трагедия случилась 9 октября. По словам специалиста, тренировка началась как обычно, юные спортсмены вышли на лед и провели разминку, после чего тренер объяснил им план тренировки. 14-летний хоккеист приступил к упражнениям, но сумел выполнить всего три-четыре задания, после чего ему стало плохо: он опустился на колени и завалился на лед.

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его [мальчика] взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — рассказал наставник спортсмена.

Хоккеиста госпитализировали и отправили в реанимацию, однако медики помочь ему не смогли. Спортсмен скончался.

При этом специалист отметил, что до этого никаких проблем со здоровьем у хоккеиста не было. Точные причины произошедшего на сегодняшний день неизвестны.

Ранее 16-летний велогонщик умер на трассе во Франции.

