«Краснодар» накажут за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что »Краснодар» накажут за скандирование болельщиками кричалки «Зенит» – позор российского футбола» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

«По матчу «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес соперника», — сказал Григорьянц.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом», которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.

