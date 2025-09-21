В «Крыльях» рассказали, как повлиял приезд команды на такси на игру со «Спартаком»

В «Крыльях» заявили, что инцидент с такси не повлиял на игру со «Спартаком»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» заявил, что форс-мажорный приезд на игру на такси никак не повлиял на итоговый результат. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я — парень некапризный, много во второй лиге поиграл, так что к таким форс-мажорам остается только приспосабливаться. Так что раз надо было добираться на такси, то на такси, никаких проблем нет», — заявил Адиев.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ранее в «Спартаке» рассказали о роли Деяна Станковича в победе над «Крыльями».