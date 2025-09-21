Украинский фигурист сомневается, что его обокрали российские спортсмены

Украинский фигурист Кирилл Марсак выразил в своих соцсетях сомнение в том, что во время квалификации к Олимпиаде его обокрали российские спортсмены.

«Я сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов. Я благодарен за вашу поддержку. Конечно, это было опубликовано не для разжигания конфликта между кем-либо», — написал Марсак.

20 сентября Марсак заявил, что из раздевалки у него украли игрушки, которые ему выбросили на лед.

Марсак занял шестое место в короткой программе, набрав 72,33 балла. Первое место занял россиянин Петр Гуменник (93,80).

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

