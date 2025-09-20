На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинского фигуриста обокрали после выступления в отборе на Олимпиаду

Украинский фигурист Марсак: меня обокрали после проката на отборе ОИ
true
true
true
close
Raniero Corbelletti/Global Look Press

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал в своих соцсетях, что его обокрали после выступления с короткой программой в квалификации к Олимпиаде.

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл все, что мне выбросили на лед. Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого в адрес кого-то», — написал Марсак.

Также Марсак отметил, что спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение.

Марсак занял шестое место в короткой программе, набрав 72,33 балла. Первое место занял россиянин Петр Гуменник (93,80).

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее выступление Гуменника на олимпийском отборе назвали прекрасным.

