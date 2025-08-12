Российского футболиста обокрали на пляже в Греции

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов стал жертвой воров на пляже в Халкидиках (Греция). Об этом пишет ANT News.

10 августа футболист приехал отдохнуть и оставил свой автомобиль на бесплатной парковке на пляже «Миконьятика» в Неа-Калликратии. Злоумышленники взломали машину, после чего выкрали сумку с €200 и документами.

Футболист обратился в правоохранительные органы.

Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА в августе 2024 года, сумма трансфера составила €3 млн. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. Всего за сезон он провел в греческой команде 40 матчей, в которой записал на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач. По итогам сезона вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата Греции.

В составе армейского клуба Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок России и Суперкубок страны. Сейчас футболисту 27 лет.

Ранее жену игрока «Спартака» попытались обокрасть рядом с Эйфелевой башней.